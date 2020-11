Insólito: La Faraona reapareció en las redes sociales luego de las denuncias

Martín Cirio apareció en el perfil de Instagram de uno de sus amigos, luego de ser acusado por pedofilia. El influencer, conocido como "La Faraona", afirmó que volverá a la vida pública en los próximas días, pese a enfrentar una investigación judicial.

Mariano (@marianodevr) subió a sus historias una foto cenando junto a Cirio y en las siguientes dos publicaciones aparece La Faraona hablando al público "Holis. Chicos los extraño un montón. No saben lo que fueron estas semanas. En estos días vuelvo, les prometo. Nada. Quería decirle que los extraño", dijo en el primer video.

Y en el segundo expresó: "Me llegaron sus mensajes, gracias en serio y quiero decirles que me llegaron todos los mails, todos los mails los respondí. A mi cuenta de Instagram hace como dos semanas que no entro, pero voy a volver muy pronto".

La Faraona decidió aparecer nuevamente en público luego de varios mensajes en las redes sociales que preguntaban "¿dónde está Martín Cirio?". Al no poder usar Instagram, donde tiene un poco más de 1 millón de seguidores, eligió usar la cuenta de su amigo.

Acusaciones de pedofilia

Hace un mes, Martín Cirio acusó a El Dipy por una canción que hablaba de violencia de género. Pero su denuncia se volvió en contra: salieron a la luz una serie de tuits que publicó en 2010 en los que hacía referencia a situaciones sexuales con menores de edad.

Las capturas se viralizaron en Twitter y rápidamente La Faraona se hizo cargo de la situación, pero se justificó al decir que pertenecían a otra época. Según él, en aquel momentos hablar de este tipo de situaciones era gracioso, pero que hoy no lo volvería a hacer. Sin embargo, fue tendencia bajo el hashtag #MatinCirioPedofilo.

Alejandro Sarubbi Benítez, el abogado de unas de las víctimas cuya identidad se preservó, lo denunció penalmente al ser uno de los nenes a los que se refería en los tuits.

La denuncia que pesa contra Martín Cirio está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Fiscalía N° 29. La causa quedó registrada con el número 44644/2020. Si alguna persona fue víctima de este personaje, les ruego me contacten. Estaré encantado de ayudar. — Alejandro A. Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) October 19, 2020

"Los delitos que se le imputan son apología del delito, instigación a cometer delitos, en función a la gravedad de las cosas que dijo", amplió el letrado en el programa Los Ángeles de la Mañana.

Y agregó respecto a la víctima: "Me pidió que preservara su identidad, porque este tipo de cuestiones hace que vuelvan a surgir todos los traumas del pasado, son heridas muy difíciles de cerrar".

El descargo de Martín Cirio en Youtube

La Faraona tiene más de 700 mil suscriptores en su canal de YouTube, por lo que este medio era el más popular para hacer su descargo.

"Quiero arrancar diciendo que me equivoqué, la pifié feo con El Dipy. Él había subido una vez un tuit en el que me bardeaba y dije 'me la diste una vez, ahora te la voy a devolver'. Y me salió como el or... porque, además, no estaba bueno hablar de una canción que sacó hace un tiempo", comenzó defendiéndose.

Y siguió: "Leyeron un montón de tuits aberrantes. Cuando me desperté y vi las capturas que me mandaron mis amigos no podía creer cómo pude haber escrito algo tan aberrante. Obviamente los escribí yo pero no me reconocía, ni siquiera recordaba haberlos escrito. Yo tuve un proceso de deconstrucción y crecimiento que es muy reciente".

Si bien se mostró arrepentido, los usuarios en las redes sociales no lo perdonaron. En efecto, la cantante y actriz Tini Stoessel lo dejó de seguir en las redes sociales.