Violento intento de robo a Mimi Pons: debió ser operada de urgencia

Mimi Pons fue una de las invitadas al programa "Fantino a la tarde", el ciclo que conduce Alejandro Fantino por la pantalla de América, y relató un terrible hecho que le sucedió el primer día que decidió salir de su casa tras meses de cuarentena.

"A partir que dijeron el 14 de marzo que empezó la cuarentena y recién salí un 21 de agosto y me fue tan mal, no saben lo que me pasó. Era sábado, tipo seis menos cuarto de la tarde, pensé esa hora porque no había mucha gente. Salgo, voy caminando por la vereda del ex Zoo y llego a Libertador", comenzó relatando.

"Veo que hay un muchacho en la bicicleta cerca mío. Estaba en el carril de la bicicleta, yo no. Llego a Libertador y se me pone cerca mío. Me miraba pero no me decía nada. Un poco me asustó. En ese momento tenía las llaves de mi casa nada más. No tenía dinero, ni celular, nada. Agarro Sarmiento, voy por la plaza y él seguía al lado mío", continuó.

"Crucé Kennedy, llego a la esquina de la embajada, cuando voy a cruzar Libertador, me paro, y él sigue por la vereda, respiré y seguí caminando. Cuando llego al cantero que divide la mano de los autos que van y vienen, de repente aparece al lado mío de la parte derecha, me enfrenta, hace un giro, me tomó de sorpresa y tropiezo con él", se explayó.

"Él se va y mi pecho pegó contra el asfalto y el brazo derecho se me extendió hacia adelante. En ese momento me di cuenta que algo había sucedido. Quede ahí tirada, los autos ya tenían luz verde. Nunca supe si me quería robar. Me fracturé el hombro derecho y tuve que operarme. Eso fue el 21 de agosto y me operé el 1 de septiembre", finalizó.