El contundente mensaje de Tini Stoessel tras el ataque a su bailarina Julieta Antón

View this post on Instagram

ud83dudd25enchule u0040rauwalejandro u2063 u2063 Segunda semana de clases prensenciales y todo se siente mejor ud83dude4fud83cudffb Gracias a cada personita que baila y disfruta a la par conmigo u2665ufe0f Quu00e9 lindo es compartir de cerca y amo que ya se note la diferencia para quienes siguen virtualmente tmb ud83dudcaaud83cudffb aguante todooooo! u2063 ud83dudccdu0040laestaciondedanza ud83dudccdu2063 u2063 esta coreo ya estu00e1 disponible hasta el lunes que viene para que puedas aprenderla u2728u2728u2728 #clasesonline #coreografia