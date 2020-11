¡A lo Wanda Nara! Mica Viciconte se sumó al look Gatúbela y cautivó a todos

Mica Viciconte continúa muy activa en las redes sociales. La modelo ya tiene acostumbrados a sus seguidores con diversos posteos sobre su vida diaria y sus nuevas producciones fotográficas que realiza como modelo.

Ahora, compartió una foto en donde se la vio disfrazada de Gatúbela con un catsuit negro de cuero muy escotado y un cinto marcado en un cuero simil charol. Para completar el look, la conductora le sumó unas bucaneras elastizadas, una máscara con orejas y un látigo.

La publicación, que ya cosechó más de 78 mil likes y centenares de comentarios, fue una escusa de la rubia para mostrar el disfraz que utilizó durante su última participación en el programa "Bienvenidos a Bordo". Allí, realizó un sensual baile en el marco de una de las secciones más esperados por los televidentes del programa conducido por Guido Kaczka.

Pero la modelo no fue la primera en apostar a mostrarse con este particular look. Wanda Nara aprovechó la noche de Hallowee y se mostró en las redes con un conjunto de látex negro.

Casi al mismo tiempo, otra rubia argentina apostó a vestirse con el mismo estilo. Fue nada más y nada menos que Romina Malaspina.