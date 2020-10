El llanto desconsolado de Vicky Xipolitakis en Masterchef Celebrity

Anoche, Vicky Xipolitakis sorprendió a todos por su talento en la cocina durante su participación en Masterchef Celebrity. La consigna brindada por Santiago del Moro fue que los participantes escogieran los ingredientes para su plato de una cinta transportadora, tomando tan solo siete productos.

Cuando tuvo que enfrentar al jurado (compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular), la Griega presentó un cerdo envuelto acompañado de brócoli. "Soñé con este plato, es como que volé. Me sentí una chef hoy", comentó.

"Vicky, quiero que sepas o que entiendas que nosotros lo único que vemos de vos o la mayor parte, es tu pose. Esa energía tenés que dedicársela a los detalles. Porque tenés un buen ADN de cocinera. Limpiás, sos ordenada... Vas eléctrica, agarrás lo que sea y lo tirás ahí, como en esta prueba, que te tirás a la pileta. Y lográs cosas espectaculares", dijo Donato a la hora de dar la devolución.

En ese momento, la Griega no pudo evitar el llanto. "Es muy duro para mí estar acá. Estoy en un año que estoy muy golpeada. Pero, por mi forma de ser, siempre sigo con una sonrisa y adelante. Y que me esté saliendo un poquito bien, con tres monstruos por lo que son profesionalmente, porque son todos lindos, adelante mío y me feliciten, la verdad que me recontra emociona", señaló. Y luego, confesó: "Quiero traer a este gran lugar alegría, pero no pude contener la sensibilidad".

Así fue como, derribando todos los prejuicios, la Griega logró alzarse con la primera medalla de oro del certamen, en la jornada en la que compitieron los cuatro ganadores del día lunes con los cuatro del martes. La plateada se la llevó Boy Olmi, venciendo a Patricia Sosa, Iliana Calabró, Sofía Pachano, Fede Bal, el Mono de Kapanga y Leticia Siciliani.