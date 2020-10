Mica Viciconte pasó su peor noche al ser vapuleada en el Cantando 2020

Mica Viciconte volvió a presentarse en el Cantando 2020, pero todo terminó de la peor manera. Duramente cuestionada por los integrantes del BAR, que le restaron dos puntos, la ex Combate no le gustaron las palabras de Lourdes Sánchez y ambas protagonizaron un tenso cruce. "Vamos a la devolución. Buena táctica de la coach, que le dio pocas frases a Mica para cantar", comenzó diciendo la morocha.

"No. No fue así. Acá hubo gente que no cantó nada y la han salvado. Nosotros nos dividimos la canción", aseguró Viciconte en relación al equipo formado por su compañero Alito Gallo y Ariel Puchetta, cantante de Ráfaga, invitado para ser parte del trío.

"Fue el show de Ariel, de Ráfaga, con un coro muy trucho. Con todo el respeto que se merece Ale", respondió Sánchez. "De mí me la banco… Lo poquito que canté, no te gustó. Capaz que como entraste recién, no viste lo anterior, la mejoría que hubo", contestó Mica. "Lo anterior, no sé. Tengo visto lo tuyo en el Bailando", completó la jurado que decidió bajarle un punto.

Pero eso no fue todo. Todavía quedaba tiempo para un ida y vuelta con Aníbal Pachano. "Si no tenés sentido del humor, punto para abajo. Tenés ganas de pelear porque viniste a eso", respondió Aníbal. "Ahí están la falta de profesionalismo y de respeto. No vengo con ganas de pelear", respondió Mica. Pero, Pachano se quedó con la última palabra: "Te voy a comprar un manual del humor. Por eso no vas a crecer, porque no escuchás". Y también le bajó un punto porque la participante le cuestionó que le había faltado el respeto por la comparación.