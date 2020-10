Espeluznante revés en el caso de Natacha Jaitt

Raúl Velaztiqui Duarte, el productor de eventos con el que Natacha Jaitt fue al salón Xanadú la noche en que falleció, emitió alarmantes mensajes en la red en los que revela que teme por su vida.

"En este proceso del aprendizaje que lleva aprender a perdonar y pedir perdón, también me pido perdón a mi mismo por todos esos artistas reconocidos y no tanto a quienes ayudé dándoles trabajo y luego me dieron un puñal por la espalda, eso habla más de ellos que de mi", arrancó diciendo el empresario de 48 años.

Luego, denunció: "Quiero que sepan lo que está pasando. Estoy prohibido, bloqueado, ningún medio se hace eco de mi inocencia y mis denuncias. La gravedad de lo que va a pasar cuando todo termine saliendo a la luz no tienen idea. Nunca supe quién y a quien se referían con 'El Manco'".

También manifestó: "Me destruyeron moral, laboral, pública y mediáticamente para que nadie me creyera mis denuncias. Hoy la Justicia me devolvió el poder de la palabra: soy inocente y a muchos los asusta. No pudieron meterme preso para tapar a otros, perdí todo menos la dignidad".

Velaztiqui Duarte apuntó fuertemente contra Guillermo Rigoni, dueño del lugar. "El poder del dinero no puede ganar. Para ellos también tiene que haber justicia. Tienen que estar mínimamente imputados y procesados. Que se ajusten a derecho como yo y que la Justicia los condene o lo absuelva".

Y concluyó: "Espero que no me mate un motochorro en un dudoso intento de asalto ahora que en la Justicia están todos denunciados por mí y por mi lucha. Que se sepa la verdad @Natachajaitt no llegó drogada ni borracha guarden este tuit. Ya saben a quién responsabilizar".

— Raul Velaztiqui Duarte (@RaulVelaztiqui) October 3, 2020

La noche que Natacha murió había cinco personas en el mismo salón. Por un lado se encontraba Guillermo Rigoni, empresario dueño del lugar, Guillermo Bartolini (al que llaman 'Voltio'), y que era quien ofrecía cocaína, Gaspar Fonolla, Luana Monsalvo y Raúl Velaztiqui Duarte, productor de espectáculos, conocido de Jaitt, con quien la mediática supuestamente estaba arreglando un show que se montaría en el salón ubicado en Tigre.