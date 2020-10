Desesperada: Sol Pérez salió a pedir ayuda en las redes

Desde hace algún tiempo Sol Pérez está intentando ponerse en contacto con las autoridades de Twitter para que den de baja un perfil que se hace pasar por ella y estafa a otros usuarios.

Ahora, cansada y ante la falta de respuestas de la red social del pajarito, le pidió a sus seguidores que la ayudaran a denunciar el perfil que pide a otros internautas canjes y dinero en su nombre.

"Por favor denuncien esta cuenta ya lo pedí mil veces pero no se por qué @TwitterSeguro no la cierra. @sobrideperez no es mi cuenta de twitter, y si no la corta pienso ir a la justicia porque estafa a la gente cobrando por videos y canjes", redactó en su cuenta oficial donde la siguen cerca de 500 mil personas.

Por favor denuncien esta cuenta ya lo pedí mil veces pero no se por qué @TwitterSeguro no la cierra ! @sobrideperez no es mi cuenta de twitter, y si no la corta pienso ir a la justicia porque estafa a la gente cobrando por videos y canjes. pic.twitter.com/6DlZTW6TCR — Maria Sol Perez (@SolPerez) September 30, 2020

¿Logrará, por fin, la conductora de Canal 26 conseguir que le den de baja o tendrá que recurrir a la Justicia? A comienzos de este año realizó un pedido similar pero en aquella época se trataba de una cuenta de Instagram.