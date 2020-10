Todos en Shock: la separación de Camilo y Evaluna causa conmoción

Desde que se casaron en enero de este año, la pareja conformada por los cantantes Camilo y Evaluna Montaner se convirtió en un fenómeno en todas las plataformas digitales, en donde tienen millones de seguidores que siempre le expresan elogios y cariños.

Desde que se comprometieron hasta la compra de su primera casa: todo lo que han hecho como pareja ha sido compartido con todos sus fanáticos, algo que obviamente le hace sentir al público mucha más cercanía.

Así como han hecho públicas muchas cosas de su privacidad como pareja, esta vez Camilo y Evaluna compartieron un momento insólito: se trata de su primera despedida en meses, en el marco de un viaje que el colombiano debe realizar por compromisos laborales.

“@evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma pa' que me ría. Primera vez que nos despedimos en meses... ¡Te voy a extrañar! Durmamos en videollamada. Chao”, publicó Camilo en su cuenta oficial de Instagram en la que dejó ver toda su nostalgia.

Por su parte Evaluna dejó ver en sus historias de la misma red social una foto con un gesto triste diciendo “primera vez que me despido de Camilo desde que nos casamos”. Se nota que tendrán que acostumbrarse a esto de estar distanciados por sus complicadas agendas.