Juana Viale le puso los puntos a un invitado: "Te tenés que callar"

Javier Milei y Patricia Bullrich anoche fueron protagonistas de un tenso cruce en la emblemática mesa de eltrece y a Juana Viale no le quedó otra que usar su campana para frenar la discusión. Todo comenzó por las duras acusaciones que el economista hizo sobre la gestión de dinero de la administración del gobierno anterior. "Cambiemos no es muy distinto al kirchnerismo", lanzó al aire.

"Hay cosas en las que nunca voy a estar de acuerdo. Me comprometo públicamente y les voy a decir algo. Cambiemos y el kirchnerismo les aumentaron los impuestos. Yo antes de hacer eso me corto una mano", indicó Millei. "En Cambiemos tenés a un señor como Fernando Iglesias, que nos llamó llora impuestos. Hay que explicarle cosas como la libertad individual", agregó.

Bullrich no se lo dejó pasar al comentario y salió rápidamente a defender al legislador. "Si hay un diputado liberal ese es él", le respondió. "No, un keynesiano no puede ser liberal. A ustedes los condena la historia. Eligieron a Prat Gay de ministro de Economía, que estaba con Donda, bien de izquierda. El señor Marcos Peña se sentía orgulloso de ser popular y Durán Barba es marxista. No cambiamos nada, todo lo mismo", sentenció él. E inmediatamente agregó: "Los descalabros que hicieron manejando la economía los quisieron solucionar cercenando las libertades individuales. No son distintos a los kirchneristas".

"Cambiemos es la contracara del populismo", indicó la presidenta del PRO. Sin dudas, el momento más tenso fue cuando Milei nuevamente comparó al oficialismo y a Juntos por el Cambio. "Nosotros los liberales somos los únicos opositores. Y ustedes le votan las cosas al kirchnerismo. Y cuando llegan los privilegios están todos juntos", señaló. "Eso no te lo voy a permitir", le contestó Bullrich.

En más de una ocasión Juanita intercedió en la discusión hasta que en un momento optó que tomar una drástica medida y utilizó la famosa campana con la que su abuela acostumbraba a moderar los debates en la mesaza. "No la usé en siete meses. Esto significa que te tenés que callar", le indicó la actriz al economista.