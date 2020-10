La increíble respuesta que recibió La China Suárez tras denunciar un robo que sufrió en Chile

La China Suárez contó ayer que sufrió un robo en el Mall Parque Arauco, centro comercial ubicado en la comuna de Las Condes, en Chile, mientras se encontraba de compras con sus tres hijos.

La actriz se comunicó con el lugar para hablar sobre lo ocurrido y pedir las imágenes de las cámaras de seguridad, pero recibió una inesperada respuesta.

"Más tranquila les quiero comentar que me comuniqué con el Parque Arauco, se comunicaron y me dijeron que con el tema de as imágenes no lo pueden hacer hasta que la fiscalía no lo apruebe, o no se que", comentó la actriz, y explicó, indignada: "Porque esta gente, además de robar, está protegida. Porque si uno, si el Mall, comparte las imágenes ellos los pueden denunciar. Genial", indicó sin poder creer.

"Asi que haremos la denuncia y les comentaré apenas tenga las imágenes, y las difundiré, para que no le pase a nadie más", cerró La China.