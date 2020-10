Hija de Daddy Yankee paralizó las redes al compartir el video más osado de todos

View this post on Instagram

NEW CHALLENGE ALERT ud83dudea8 u00a1Atenciou0301n Makeup Lovers! Ya estamos a solo 5 diu0301as de #halloween y estoy muy emocionada de anunciar mi colaboraciou0301n con u0040nyxcosmetics_pr y el #dollhousechallenge ud83cudf83 Octubre 30 ud83cudf83 Estaremos escogiendo 5 ganadores Que se llevarau0301n un premio valorado en $500 en mercanciu0301a de #nyxcosmeticspr cada uno. u00a1Muy fau0301cil! Sube tu viu0301deo recreando la versiou0301n fantasmagou0301rica de cualquier munu0303eca en la que te inspires. Dale follow a u0040jesaaelys y u0040nyxcosmetics_pr Dale tag a 3 amigas ud83dudc47ud83cudffb Y aseguu0301rate utilizar el hashtag #dollhousechallenge Igualmente dau0301ndole tag a u0040nyxcosmetics_pr y u0040jesaaelys en tu viu0301deo. Ganadoras serau0301n anunciadas el 30 de octubreu2728 BUENA SUERTE ud83dudc7b MUA: u0040dannymiamipower ud83dudc41