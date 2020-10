¡Al quirófano! Morena Rial aseguró que se hará nuevas cirugías

Días atrás feliz con el resultado de su nueva intervención quirúrgica, Morena Rial compartió en Instagram una foto al borde de la censura que generó un gran revuelo. La hija del reconocido periodista de espectáculos, Jorge Rial, posó frente al espejo para enseñar sus nuevos pechos y muchos salieron a criticarla.

Por esta razón, redobló la apuesta y volvió a compartir una postal similar con un fuerte descargo. "Esta soy yo, este es mi cuerpo, al que le moleste que no me mire, al que le pique que se rasque. Me costo mucho aceptarme y amarme, para que pelo**** sin vida quieran hacerme daño, pero acá estoy", escribió junto a la publicación con la que le hizo frente a los haters y se mostró muy orgullosa con su nuevo cambio corporal.

Ahora, una vez más, como viene haciendo desde hace tiempo, interactuó con sus más de un millón de seguidores a través de sus historias. Morena le permitió a sus fanáticos que le preguntaran lo que desearan y ella le respondió a algunos.

Uno de los internautas le consultó si se haría otra operación. "Sí, me haría otras operaciones. Estoy hablando todos esos temas con mi doctor. Cualquier consulta le hablan de mi parte", contestó y nombró a su médico, aunque por el momento no determinó qué es lo que se va a operar.