Se hartó: la descarga de la novia de Brad Pitt por lo que recibe en redes sociales

Desde que se le vinculó sentimentalmente con el galán de galanes Brad Pitt, la modelo australiana Nicole Poturalski no ha dejado de estar en los medios: y es que el hecho de tener 29 años menos que el actor de Hollywood, además de estar casada, ha dado mucha tela para cortar.

Si bien el estar en el blanco de diversos medios de comunicación hizo que muchos conocieran su belleza, Nicole también ha recibido muchos insultos de personas que ni siquiera la conocen en las redes sociales y que evidentemente ahora se atreven a opinar acerca de su vida personal.

El tener que lidiar con estas manifestaciones sin duda es algo que le incomoda pues hasta el momento Nicole se ha mantenido con perfil muy bajo y no había tenido que pasar por circunstancias de este tipo.

Se nota que la atención de los haters y los comentarios negativos no le vinieron nada bien y por ende terminó explotando en su cuenta oficial de Instagram con varios comentarios que dejaron ver su enojo.

“Últimamente me estuve preguntando por qué dejan comentarios tan negativos. ¿Por qué? ¿Cuál es tu beneficio? Quiero entender ese tren de pensamiento... No lo entiendo. Es tan maleducado y triste que hagan esos comentarios. No sigan a personas a las que no quieren ver y no comenten su contenido. Es fácil”