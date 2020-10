Le puso los puntos: la advertencia de Mica Viciconte a Andy Kusnetzoff

Si hay algo por lo que se lo caracteriza al ciclo de Andy Kusnetzoff es por los emotivos relatos de sus invitados. Programa tras programa diversas figuras del ambiente mediático hacen emocionar a todos los televidentes con sus historias y anécdotas de vida.

Este sábado, lo acompañaron al conductor el director teatral José María Muscari, la modelo y actriz Mica Viciconte, el actor Boy Olmi, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens y la actriz María Fernanda Callejón. Para sorpresa de Andy, una de las presentes le hizo una advertencia antes de salir al aire.

"Mica alegría Viciconte está con nosotros. Ya me dijo: 'guarda no me tires un golpe bajo, no voy a llorar, no me voy a emocionar, me voy a reír'. Para mí sos una gran invitada, así que te voy a hacer una pregunta al hueso", blanqueó Kusnetzoff al comienzo de PH, Podemos hablar.

Durante la emisión, la actual pareja del futbolista Fabián Cubero habló de los rumores que circularon los últimos días sobre su embarazo, sobre una cita amorosa frustrada que tuvo en el pasado y también, hizo las pases con su ex archienemiga Flor Vigna.

"Teníamos ganas de juntarlas porque leí algo que me gustó, que dijiste vos Flor, de que Micaela fue una persona muy importante en tu vida", afirmó el conductor mientras se conectaban a través de videollamada con la host digital de MasterChef Celebrity.