Boy Olmi contó su cita a ciegas más insólita: "Se corrió las bragas..."

Anoche, en una nueva emisión de PH. Podemos hablar, Andy Kusnetzoff contó con invitados de lujo. Entre ellos el actor y actual participante de MasterChef Celebrity, Boy Olmi. En un momento de la velada se sinceró adelante de todos y dejó a más de uno boquiabierto con su historia.

En el famoso punto de encuentro del programa, los invitados debían contar acerca de su experiencia con las citas a ciegas. "A lo largo de mi vida he tenido largas parejas, con largos proyectos. Y con interregnos pequeños en los que había un poco de ‘Viva al Pepa'”, inició su relato el actor. "La cita a ciegas siempre me costó porque, te diría que en el 99 por ciento de los casos, siempre llegué diciendo: ‘Estoy acá porque quiero, no para ver qué pasa sino porque tengo claro que esto es lo que quiero’”, continuó.

El participante del certamen culinario contó que el episodio ocurrió en Madrid en uno de esos lapsos en los que se encontraba soltero. "Una amiga muy querida, con la que también había tenido una historia, me dijo: ‘Tenés que conocer a fulana esta noche’. Eran cosas muy abiertas en ese momento... Entonces dije: ‘Voy’. Y quedé en una cita con esa mujer, a la que no conocía y de la que no voy a dar demasiados detalles porque también es, por otros motivos, media pública, una personalidad de la cultura internacional", señaló.

"Me encontré con esta mujer misteriosísima que me encantó. Pero lo que me fascinó, que dio lugar a que funcionara el encuentro que después derivó en una especie de amistad amorosa durante algún tiempo, fue que nos acabábamos de conocer, nos acabábamos de sentar, y me dijo: ‘Espera un poco que me estoy meando’. Y fue y, en la escalerita del metro que estaba al lado de la multitud, se corrió las bragas y se puso a hacer pis al lado mío”, rememoró al aire.

"Yo dije: ‘¡Wow! Esto es para salir corriendo o quedar fascinado...’ Y quedé fascinado'", indicó el actor que no quiso develar la identidad de la dama.