El demencial ataque de Patricio Giménez contra Cristina Fernandez: "¿Querés matarme?"

Patricio Giménez, el hermano de Susana, compartió en redes sociales una dura crítica contra el Gobierno Nacional en general y apuntó específicamente contra Cristina Fernández de Kirchner.

En la serie de videos apuntó contra quienes lo critican por su situación económica de privilegio: "Tengo a mi mamá con cáncer y a mi abuela con 98 años en la Argentina, y no las puedo sacar de ahí".

Al dirigirse a Cristina Kirchner, lanzó: "¿Querés matarme a mí también? Tenés muchos muertos en tu contra. Mi profesora de historia me enseñó que, cuando vos pisás mucho al enemigo, es invencible, y vos pisás mucho al enemigo", subrayó.

"A mí me condenás por estar en Punta del Este y me robaste el país, porque yo quisiera estar con mi mamá y mi abuela ahí, y me lo robaste vos Cristina, Néstor y este tilingo", criticó.

"Chiques, ¿qué pasó con los trolls? Porque hasta ahora recibí solo elogios, ¿qué, están todos tomando tierras? Saludos, después paguen los impuestos y acuérdense: siembren manzanas y lleven gallinas, pero ojo nunca tomen tierras fiscales que se vendieron a 6 pesos en Santa Cruz, no sean malos", disparó.

Luego, Giménez se dirigió directamente a la dupla presidencial Alberto Fernández y a Cristina Kirchner: "Albert, ojalá que Pepe te siga bancando el alquiler en Puerto Madero que vos no podés pagar y Cris, chicos, tus hijos, vendan los dólares de la caja y compren pesos".

"A ver señorites, yo podría ponerme debajo de una sombrilla y cagarme, pero no me estoy cagando porque ustedes están destruyendo a la clase media, que es la que manejaba este país y yo tengo familia ahí; entonces, no me puedo cagar", dijo. Y agregó: "Ustedes quieren una clase media que baje a la pobre para decirles: 'Nos subimos a un camión y, con un chori y un plan vamos a manifestarnos'. Ustedes sin impuestos no son nada y nosotros somos los impuestos".

Y sentenció: "Cris, ¿cómo te sentís con una Louis Vuitton en Juncal y Montevideo? ¿Cómo se sienten tus hijos con dólares ahorrados en una caja de seguridad? ¿Qué pasa que querés sacar a los jueces que te sacan a vos por la causa de tus hoteles donde tenías 6 medialunas y mil huéspedes?".