Vicky Xipolitakis intentó seducir a Germán Martitegui y el jurado pidió parar la grabación

Esta cocinerita ya estu00e1 lista!!!, Hoy cocino yo!!!!!!!!!!; cuantos nervios y felicidad!!!!!!! Nos vemos esta noche 22:30 @masterchefargentina @santidelmoro por @telefe ud83dudc69u200dud83cudf73u2764ufe0fu2728ud83cudf7dud83dudd25ud83cudf73ud83dudc4d Gracias a todos por el cariu00f1o!