Qué dirá Evaluna Montaner: los mensajes que comprueban el amor de Camilo por Lali Esposito

Camilo Echeverry, está casado con Evaluna Montaner desde febrero del 2020 y desde entonces son inseparables. Son la pareja favorita de Instagram, y son muy cercanos con su comunidad de seguidores.

Camilo antes de su relación con Evaluna, mostró interés por una cantante argentina. En algunos tweets, el colombiano mencionó a la actriz Lali Espósito. Dejó en claro que quería conocerla y que la amaba.

La ex Casi Ángeles enamoró a toda Latinoamérica con su personaje “Mar”. El cantante de “Favorito”, ya en 2011 contó un secreto en público: “Secreto: me gusta mucho la protagonista de Casi Ángeles”.

También agregó algo sobre la canción que interpretaba Lali en la telenovela: “Quiero guitarrear con alguien que cante 'Hay un lugar al que me voy cuando estoy triste' como ella. He decidido encontrarla”. Pero, el chico enamorado no tuvo suerte, porque Lali en ese momento estaba en pareja con Benjamín Amadeo.

Sin perder el ánimo Camilo Echeverry regresó al ruedo en 2013, y reafirmó su admiración por la actriz y cantante: “Oye Lali Espósito aquí un colombiano que te ama". Lo cierto es que Camilo está felizmente casado con Evaluna y de seguro se encontrará con Lali en algún escenario. Los fanáticos estarían encantados de escucharlos cantar juntos.