Desde el hospital, José María Listorti reveló la verdad sobre su salud

View this post on Instagram

Acau0301 estamos. Una semana complicada. La fiebre subia y bajaba. Tuvieron q ponerme un poco de oxiu0301geno.Por suerte ya hace mau0301s de 24 hs q no tengo fiebre. Muy bien atendido, con mucho carinu0303o, con mucha vocaciou0301n. Emocionado por los empleados de la salud. Por la dedicaciou0301n y el amor q le ponen! Gracias a todos por los mensajes! Falta menos. CUIu0301DENSE. NO AFLOJEN! NO SUBESTIMEN AL VIRUS! u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f