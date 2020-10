Morena Rial sepultó a todos aquellos que criticaron su destape en redes sociales

Al comienzo de la semana, More Rial sorprendió a todos sus seguidores al publicar una fotografía al borde de la censura. "Y ahora su corazón es a prueba de balas. Nadie la enamora ahora tiene el papel de mala", escribió junto a la imagen que en pocas horas acumuló más de 63 mil "Me Gusta" y cientos de comentarios.

No obstante, los odiadores seriales también se hicieron presente.

Que aprendí de morena rial?

× sacar la lengua

× mostrar las tetas

× denunciar a mi ex por violencia y volver a los 5 dias

× putiar a mi padre y a los dias decirle "te amo"

× rascarme la cotorra y vivir de arriba...

Etc — meri villalba (@marinesitaaa) October 21, 2020

Covid19 y ahora esto.......... — ale (@aledani04) October 20, 2020

Pobre padre Rial tener que aguantar esto de su hija desnuda. — Muñeca Moore #CHIC (@munecamoore) October 21, 2020

Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo mis OJOOOOOSSS !!!!! — Fernando (@Fernand97559806) October 21, 2020

Cansada de las críticas, la mediática publicó un furioso descargo en las historia de Instagram donde apuntó contra sus detractores. "Para todos los pelot... que me bardean, que me dicen pelot..., que se sienten más. Nada, les quiero decir que me chup... un huevo y que les deseo lo mejor. Les mando besos, que la vida los premie siempre con lo mejor", disparó.

"Después también les quería decir que viva y dejen vivir, chicos. ¡Qué ganas de romper la pel...! Yo subo la foto que quiero, por ser madre no tiene nada de malo. No me cambia en nada lo que me digan", arremetió.