Alberto Fernández dijo que "Dios es peronista" y Maximiliano Guerra le aclaró los tantos

Maximiliano Guerra estuvo como invitado en el programa Nada personal, que conduce Viviana Canosa. El bailarín se refirió a la profunda crisis que atraviesa la Argentina: "Hay que tener una política de Estado, tenemos que saber a dónde queremos llegar con nuestro país y tener una meta. Después, bueno, es democracia. Pero no nos perdamos en el camino. Creo que hace mucho tiempo que estamos perdidos", señaló.

Con respecto a la expresión del presidente Alberto Fernández, quien durante su discurso en el acto por el Día de la Lealtad aseguró que "Dios debe ser peronista", Guerra retrucó con firmeza: "Dios es Dios, porque debe haber peronistas que deben ser judíos, Dios no es peronista. No pasa por ahí el discurso, a veces nuestros políticos equivocan la palabra cuando quieren decir cosas fuertes".

Sobre esa fecha en particular, el bailarín comentó: "Para mí, el 12 de octubre fue una gran marcha. Yo vi mucha alegría en la gente, más allá de sus preocupaciones, vi gente de todas partes. Me parece válido que la gente pueda expresarse y decir lo que piensa".

Al referirse a su interés por la política y su futuro dentro de ella, Maximiliano dijo: "Conozco a Pato (Bullrich) hace muchos años, en varias reuniones estuvimos juntos, ahora nos empezamos a juntar de nuevo. Nos juntamos, hablamos y tenemos grupos. Yo siempre fui un tipo muy comprometido con la sociedad, solidario y siempre hice mucha beneficencia".

"Nos vamos equivocando cíclicamente, yo le hablé a Mauricio (Macri) y le dije: 'Mauricio, ¿cómo ayudo, cómo acompaño, qué puedo hacer?'. Después pasó la pérdida de las elecciones, seguimos hablando y me dijo: 'mirá, hablá con Pato para ver qué es lo que querés hacer'. Siempre tuve esta vocación política", continuó.

Finalmente destacó: "Mi carrera política tiene que ser a partir de lo que yo pueda dar, de mis capacidades. Cuando el PRO con Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio decidan cómo van a ser las listas, si creen que mi lugar está en una lista, lo pensaré, siempre y cuando me sienta con la capacidad de poder cumplir con eso, pero no es una cosa que piense ahora. Yo me tiré a la pileta a nadar con toda la gente que tiene que salir de este bardo". "¿Hay agua en la pileta?", repreguntó la periodista. "Poquita, vamos medio de rodillas".