La música de luto: murió Tony Lewis, cantante de The Outfield

El cantante Tony Lewis, vocalista de la banda de rock británica The Outfield, que saltó a la fama en los 80 con la canción "Your Love", murió en su casa de Londres. Tenía 62 años. Hasta el momento, no han sido reveladas las causas de su inesperado deceso.

"Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes”, se lee en el comunicado publicado en las redes sociales de la banda y del propio músico.

Lewis había armado la banda junto al baterista Alan Jackman y el guitarrista John Spinks, quien falleció de cáncer de hígado a los 60 años en julio de 2014. La música de The Outfield alcanzó el éxito en la década de 1980 con temas como “Your Love”, “All The Love In The World” y “Say It Isn’t So”.

El álbum de debut de The Outfield fue Play Deep en 1985, logró el triple de ventas y rompió el top 10 en las listas de álbumes de Estados Unidos.

La banda británica continuó hasta principios de los 90 con los álbumes Diamond Days (1990), Rockeye ( 1992), It Ain’t Over (1998) y Extra Innings, lanzando juntos su último álbum de estudio, Replay, en 2011.

En 2017, Lewis firmó con Madison Records y publicó su álbum solista "Out of the Darkness" en 2018. Con un sonido que se remontaba a The Outfield, se destacan las canciones "Into the Light" y "Only You". En este último tiempo, el músico había estado trabajando en un nuevo EP que se publicará en la primavera de 2021.