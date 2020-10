Fulminante revés contra Martín Cirio un día después de que estalle el escándalo

Martín Cirio quedó en la mira del escándalo mediático este jueves cuando al criticar a El Dipy por la letra de una vieja canción suya con connotaciones sexuales hacia menores, el cantante terminó acusándolo de pedófilo al destapar mensajes posteados en Twitter por el youtuber hace años.

Decenas de mensajes en los que Cirio hablaba con exaltación sobre menores con todo tipo de alusiones aberrantes. Tras el escándalo, "La Faraona" hizo su descargo en la red: "Más allá de que son tuits que pertenecen a otra época mía, de la sociedad y de Twitter también, hoy cuando me levanté y vi todas las capturas ni siquiera me reconocí escribiendo eso, por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije 'esto es horrible'. Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír", se lamentó.

Y remarcó: "Un chiste no me convirte en pedófilo, me convierte en un pelot..., en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso".

Ahora se suma un nuevo revés para Cirio. La repercusión negativa que recae sobre él hizo que la empresa "Latinfluence", la agencia de influencers que lo representaba, saque su imagen de su perfil de Instagram dando a entender que le soltaron la mano. En el lugar donde estaba su foto, ahora aparece la de otra representada. Además, en sus redes sociales el cuestionado youtuber ha perdido ya una considerable cantidad de seguidores.