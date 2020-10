MasterChef Celebrity: el beboteo de Vicky Xipolitakis a un miembro del jurado

Vicky Xipolitakis nuevamente generó repercusiones en la cocina de MasterChef Celebrity. Luego de la preparación del plato, que realizó junto a Claudia Villafañe, la griega aprovechó el momento de la devolución para desplegar toda su simpatía. Así, luego de intentar infructuosamente comunicarse con Donato de Santis en inglés, reflexionó resignada: "Es que se nos mezclan los idiomas, somos 'políngüeles'. No, ¿cómo era? ¿'políglotes'?". En su defensa, comentó: "Es que yo hablo muy bien griego, mejor que el castellano. Por eso es que a veces se me traba. De chiquitita sabía hablar griego y no castellano, y de grande tengo daños colaterales".

Sin embargo, la performance de Vicky en el programa del miércoles llegó cuando lehizo una particular pregunta al jurado Germán Martitegui. "Te veo cómo lo mirás al chef -le consultó Santiago del Moro-, ¿de los tres con cuál saldrías a tomar algo?".

Xipolitakis comenzó a reírse, pero finalmente reconoció: "Es lindo", para enseguida preguntarle: "¿Vos estás soltero?".