En pleno duelo, un hater increpó a Gimena Accardi y ella lo puso en su lugar

El padre de Gimena Accardi, falleció a los 62 años debido a una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. La actriz se despidió de su papá a través de sentidos mensajes en la red.

En medio de una gran cantidad de comentarios llenos de afecto hacia la artista, un usuario lanzó desubicadas palabras: "Una cama más para los que SI RESPETAMOS. Justicia divina", lanzó el sujeto.

Gimena no lo dejó pasar y explicó los comentarios que daban vuelta, donde acusaban a su padre de militar en contra de la cuarentena. "Qué bueno que alguien miserable como vos me de la oportunidad de aclarar que mi papá NO FUE A NINGUNA MARCHA, solo subió un video que le mandaron de autos tocando bocina el día de la marcha por la reforma judicial, ya que hacía 44 años trabajaba para la justicia y tenía su pensamiento al respecto. Respetó la cuarentena y lee tenía pánico al virus", expresó la artista.