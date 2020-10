De rojo y con corona: la foto de Thalía que se robó todos los suspiros

View this post on Instagram

Sound ON ud83dudd0a u00a1El video de #TenCuidao ya tiene 1+ Millou0301n de visualizaciones! u00bfLo viste? u00a1Vamos por mau0301s!!! ud83cudf89ud83dudd25ud83dudc83ud83cudffc #TenCuidaou2019s video has 1+ Million views!!! Did you see it? Letu2019s go for more!!! u2b06ufe0f LINK IN BIO #LMQ #LatinMusicQueens @farinamusic