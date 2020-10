Rocío Oliva habló sobre una posible reconciliación con Maradona: "Eso sería..."

Días atrás en Intrusos hablaron sobre el presente sentimental de Diego Maradona y aseguraron que a quién más extraña a su lado en este momento es a Rocío Oliva, su ex pareja con la que estuvo seis años. A pesar de que ella continuó con su vida y la etapa del noviazgo con el DT la tiene muy superada, cada vez que da una entrevista, las preguntas sobre su antigua relación siempre están.

“Eso sería retroceder mucho. Yo estoy muy bien, estoy contenta haciendo lo que me gusta. Sería volver a dejar de hacer todo lo que construí y lo que quiero seguir construyendo con mis trabajos”, afirmó al aire del programa radial Agarrate Catalina la panelista de Polémica en el bar cuando le preguntaron si volvería a estar en pareja con el ex futbolista.

"Cuando decidí separarme, quise hacer mi propio camino", agregó la blonda que al mes de haber anunciado públicamente su relación con Bernardo Buratti, se separó.

Oliva reconoció también lo mucho que le costó conseguir trabajo luego de su relación con el DT. “Yo he escuchado muchas propuestas lindas de trabajo, me he ilusionado mucho y cuando era el momento de poder cerrar alguna propuesta, me decían que no. Yo preguntaba cuál era el problema y me decían ‘no queremos tener problemas, nos da miedo’. Sé que hubo llamados, no a todas las propuestas laborales, pero a algunas sí. Me pude generar. Era gente que mandaba él”, señaló.

A su vez, hizo hincapié en lo difícil que le ha sido formar nuevos vínculos amorosos por su antigua relación. "Creen que Maradona es sinónimo de problemas. Hay gente que vive muy bien, tranquila y no tiene ganas de sumar un problema. Entonces, por ahí, busca evitarlo. Pero ya va a llegar la persona indicada", reveló.