Rompió el silencio: Juana habló sobre los rumores que inventan de ella

Días atrás, los panelistas de Intrusos revelaron que existía un supuesto romance entre Juana Viale y Coti Sorokin. Lo que llamó la atención de todos es que la nieta de Mirtha Legrand se muestra de manera pública, desde hace varios meses, junto a Agustín Goldenhorn.

Todo se dio en el marco del millonario divorcio que tiene como protagonista al cantante con su ex mujer y socia, Valeria Larrarte. "Mi vida son mis hijos y la música no me jodan", sentenció Coti cuando comenzaron a correr los rumores. Sin embargo, hasta el momento quien no había afirmado ni refutado la información era Juanita.

En una nota para Implacables, el ciclo que encabeza Susana Roccasalvo en la pantalla de El Nueve, la actriz cansada de que le inventen cosas sobre su vida privada respondió acerca de los rumores. "Cuando ves en las redes sociales cosas que decís: ‘No lo puedo creer’, cosas que te inventan, ¿qué te pasa?", le consultaron. "No lo puedo creer. Estoy tan ocupada con mi vida, con mis cosas, con mi programa de cocina de Instagram, con mi familia", respondió sin dudar ella.

"Yo tengo que seguir viviendo. No me ocupa ni un minuto de mi vida. No me puedo detener en cada cosa", señaló. Al parecer no hablará más sobre el asunto y todo indica que se encuentra muy feliz con su pareja. Hace poco se filtró en los medios una fotografía de ella caminando de la mano de él por las calles porteñas.