El comentario "mala leche" de Belu Lucius contra Cinthia Fernández

El lunes Cinthia Fernández viralizó un video llorando tras haber perdido en un supermercado su billetera, en la que tenía parte de sus ahorros en dólares. Finalmente les devolvieron sus pertenencias. Luego de que se hiciera público lo que le había pasado, Belu Lucius realizó un comentario poco feliz en su cuenta de Twitter.

"Venite a Día", escribió la instagramer en respuesta al periodista Ángel de Brito que contaba lo que le había pasado a su panelista. El comentario hace referencia a que Fernández extravió sus pertenencias en el supermercado Jumbo.

Venite a Dia! — Belu Lucius (@BeluLucius) January 6, 2020

El comentario no fue bien recibido por los seguidores de la bailarina que rápidamente salieron al cruce: "Me pareció un comentario de mierda", "Qué comentario mala leche", "De mal gusto", "Qué poco sorora", "Qué chistoso", "Qué feo burlarse del dolor del otro" y "Mal chiste, ojalá nunca te pase".

Luego, Belu aclaró que su comentario no fue con mala intención. "Yo no me burlé, ni a ella le robaron. No hagan drama show", agregó en su cuenta de Twitter luego de las críticas recibidas.