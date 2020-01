Las cinco películas de terror más esperadas de este 2020

2019 fue un gran año para el cine de terror. Películas como "It: capítulo dos", "Nosotros", "Anabello 3" o el éxito en taquilla de "Cementerio de animales", 30 años después del estreno de la original, demostraron que el género del horror sigue en plena forma y vigencia en todo el mundo. Tras esto, 2020 no puede quedarse atrás, y viendo todas las películas de miedo que van a estrenarse este año que empieza, parece que no será así.

Acá, el listado con las cinco películas más imporantes que van a aterrorizaros en 2020.

Amenaza en lo profundo

Director: William Eubank



Reparto: Kristen Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie, Gunner Wright.



Sinopsis: Un equipo de investigadores submarinos debe encontrar la manera de llegar a la superficie luego de que un terremoto destruya su laboratorio subterráneo, donde algo parece acecharlos.

Fecha de estreno: 20 de febrero

La isla de la fantasía

Director: Jeff Wadlow



Reparto: Maggie Q, Michael Peña, Michael Rooker. Lucy Hale.



Sinopsis: Adaptación al género de terror, de la popular serie de los años 70s sobre un Resort en una magica isla.

Fecha de estreno: 16 de Abril

Un lugar en silencio Parte 2

Director: John Krasinski



Reparto: Emily Blunt, Cilian Murphy. Brian Tyree Henry, Noah Jupe, Millicent Simmonds.



Sinopsis: Secuela de Un lugar silencioso, donde una familia escapaba al campo para refugiarse de una invasión extraterrestre en la cual las criaturas recién llegadas eran sensibles al sonido y cualquier persona que emitiera uno, era asesinada inmediatamente.

Fecha de estreno: 19 de Marzo

El hombre invisible

Director: Leigh Whannell



Reparto: Elisabeth Moss, Storm Reid.



Sinopsis: Inspirada por los "Monstruos de Universal" (El hombre invisible). Atrapada en una relación violenta y controladora con un científico rico y brillante, Cecilia Kass escapa en la oscuridad de la noche y desaparece en la clandestinidad, con la ayuda de su hermana, su amigo de la infancia y su hija adolescente.

Pero cuando el ex de Cecilia se suicida y le deja una generosa porción de su vasta fortuna, Cecilia sospecha que su muerte fue un engaño. A medida que una serie de espeluznantes coincidencias se vuelven letales, amenazando la vida de aquellos a quienes ama, la cordura de Cecilia comienza a desmoronarse mientras intenta desesperadamente demostrar que está siendo cazada por alguien que nadie puede ver.

Fecha de estreno: 27 de Febrero

Los nuevos mutantes

Director: Josh Boone

Reparto: Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie Williams. Alice Braga, Henry Zaga, Blu Hunt.

Sinopsis: Cinco jóvenes mutantes, que están descubriendo sus habilidades mientras permanecen encerrados contra su voluntad en una institución secreta, pelean para escapar de los pecados del pasado y salvar sus vidas.

Fecha de estreno: 02 de Abril