Bajaron la obra de Antonio Gasalla: "Ya no podía caminar"

Las especulaciones sobre los problemas que desde su estreno vive la obra que protagoniza Antonio Gasalla junto a Marcelo Polino en Mar del Plata se confirmaron. Desde hace días que el rumor sobre el levantamiento de la misma sobrevuela las redacciones periodísticas y los programas de chimentos.

"Cuando el ruido suena, agua trae", dice el dicho. Según algunos analistas del mundo del espectáculo, uno de los motivos por el que se decidiría el cese de las presentaciones tiene que ver con que este año los espectadores le fueron esquivos a Gasalla, pues el número de entradas vendidas ha sido escaso.

Finalmente, desde la producción del show se ha decidido una suspensión, pero no por motivos económicos, sino de salud. “El tema es así. Antonio tiene una enfermedad de hace muchos años que todos la saben, para qué la voy a decir, y tiene comprometida la rodilla, con lo cual ya no podía ni caminar. Está yendo al médico, y en 72 horas nos confirman cuándo volvería, eso es todo por ahora. Sería hasta saber el diagnóstico y que me digan después qué es lo que tiene”, explicó Guillermo Marín, el reconocido productor en diálogo con Infobae y Teleshow, al tiempo que ratificó que aquellos que ya hayan adquirido entradas serán compensados con un 50 por ciento de descuento en la obra “20 millones”, otra de sus producciones.

Desde la cuenta de Twitter del Multitabaris/Multiteatro Comafki se publicó un comunicado que anunció la suspensión de las funciones.

uD83DuDCE3 Confirmadas las suspensiones del espectáculo de Antonio Gasalla para los días de hoy, mañana y jueves.



Informa la sala de teatro Radio City de Mar del Plata que las entradas de devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas. — Multitabaris/Multiteatro Comafi (@multiteatro) January 28, 2020

uD83DuDCE3Ahora. Guillermo Marín, productor del espectáculo de Antonio Gasalla, cuyas funciones se encuentran suspendidas, informa que las entradas adquiridas, una vez devueltas en el teatro Radio City, tendrán un trato preferencial con un 50% del valor para el espectáculo “20 Millones”. — Multitabaris/Multiteatro Comafi (@multiteatro) January 28, 2020

Fuentes aseguran que Gasalla le habría informado a los productores del espectáculo la decisión de no seguir con el show, explicando que “el cuerpo no da para más”. De hecho algunos empleados del teatro cuentan que Ricky, el asistente personal de Antonio, ya habría desmantelado el camarín del actor y todas sus pertenencias serían enviadas en las próximas horas a Buenos Aires.