¡No apto para cardíacos! Sol Pérez levanta la temperatura de Instagram

Sol Pérez suele compartir a través de sus redes sociales, imágenes y videos en los que muestra su sensual cuerpo. Pero, no obstante, no deja de causar furor en los más de 5 millones de seguidores que tiene, que le comentan los más ingeniosos halagos y le dan miles y miles de "likes" a sus publicaciones.

En esta oportunidad, la ex chica del clima, subió a su cuenta de Instagram 3 fotografías en las que solamente usa una diminuta bikini. En el posteo, la sensual rubia colocó "Mucho sol por acá".

Como era de esperarse, la publicación generó que sus admiradores le dieran más de 350 mil me gusta y miles de comentarios, que le dedican halagos y comentarios tales como: "Qué hermosa que sos Sol" o "weno no se q onda pero no veo el sol ", le escribió otra usuaria. Algunos, deciden directamente colocarle emoticones, que no hace falta que sean traducidos para ser entendidos.

Pérez sigue siendo noticia y es sin duda una de las vedette del verano por sus fotos en la red social y por su papel en la obra que realiza junto a Marcelo de Bellis.