¿Quién es la estilista que viajó con Alberto Fernández a Israel?

Alberto Fernández hizo un viaje oficial a Israel junto a su comitiva y Fabiola Yáñez, su pareja. La estilista Carolina Marafioti se sumó al equipo para hacerse cargo del look de la Primera Dama de la Argentina, aunque el secretario de Prensa y Comunicación Juan Pablo Biondi en un comienzo había desmentido tal información.

Asesora de varias actrices K como Cecilia Roth, Nancy Dupláa y Julieta Ortega; Marafioti conoció a Yáñez a traves de la hija de Palito. Hija del legendario locutor Mochín Marafioti, la estilista reveló hace algún tiempo en una entrevista con La Nación. "Empecé por casualidad. Siempre me gustó la moda, me encantaba vestir a mis amigas, les sacaba fotos, les armaba equipos con los que tenían en sus placards. En ese momento estudiaba arquitectura y mi hobby era ayudarlos con la ropa. Mi hermana era amiga de Julieta Díaz y estaba por filmar el vídeo "Mariposa traicionera" con Maná. Como no se sentía segura con la propuesta de vestuario me llevaron a mi y di mi opinión, y a partir de ese momento Julieta me ofreció que me encargue de vestirla cada vez que tenía una nota".

"Me conecto básicamente con la persona. Ese es mi punto de partida. Hay un poco de química que tiene que suceder. Cuando me reúno por primera vez hay algo que hace un clic. Tenemos que inspirarnos mutuamente. Me encanta esa energía", explicó sobre la química que establece con las personas a quienes asesora.

Marafioti también ha aparecido como columnista en programas como "Pampita Online", donde ha analizado los looks de figuras famosas en diversos eventos.