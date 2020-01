Jimena Barón: "me salieron pequitas con el sol y nada coincide con el cavado furioso que me clavé"

Jmena como aparece en la red social de Instagram hizo una publicación donde se la ve con una pequeñísima bikini azul con lunares blancos que resaltan la figura de la cantante. Pero lo que más llamó la atención de todos sus seguidores es que la ex de Daniel Osvaldo escribió "me salieron pequitas con el sol que son re tiernas y nada coincide con el cavado furioso que me clavé".

Ésta descripción hizo que estallara la red social ya que su publicación en su feed, a las pocas horas de ser publicada, superó los mil comentarios y los 250 mil likes. Por su parte sus fans la llenaron de elogios con mensajes resaltando su cuerpo y pidiendo consejos para lograr esos resultados.

La bellísima actriz hace días atrás también había utilizado su cuenta de Instagram para decir que "no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto”. La ganadora de uno de los premios MTV Europe se iba a presentar en el boliche donde estuvo Fernando Báez Sosa, antes que lo asesinaran un grupo de rugbiers.

Jimena Barón tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram y cada vez que realiza una publicación es tapa de todos los portales digitales de chimentos con sus polémicas fotos y descripciones.