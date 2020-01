Campanella defendió a Luis Brandoni: "Háganse un favor, no se metan con Beto"

Luego de que el actor Luis Brandoni haya sido denunciado penalmente por haber protagonizado un supuesto grito de asesina a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, continúa la polémica. En esta oportunidad, porque la locutora Elizabeth Negra Vernaci, habría insinuado que el famoso actor no está bien, lo que generó el repudio del director Juan José Campanella.

A través de su cuenta de twitter, el cineasta escribió: "Protagonizó las dos pelis más taquilleras del año pasado. 5 meses de ovación en España con Parque Lezama. Admirado, valiente, coherente y elegante. Háganse un favor, no se metan con Beto, los destroza con su sola presencia".

Protagonizó las dos pelis más taquilleras del año pasado. 5 meses de ovación en España con “Parque Lezama”. Admirado, valiente, coherente y elegante. Háganse un favor, no se metan con Beto, los destroza con su sola presencia. https://t.co/ZR4BSYEVqq — Juan José Campanella (@juancampanella) January 25, 2020

En su espacio como conductora radial de FM 101.5, la comunicadora dijo: "Paren, lo tienen que dejar, está grande Brandoni. Es un actor de la concha de la lora, pero capaz que no sabe. ¿Se acuerdan de ese audio que mandó hace poco? 'Nena, me dicen que ganamos'. Decía cualquier cosa, o sea, capaz que no esta bien. No solo Gasalla envejece mal, todos vamos a envejecer mal de alguna forma".

Vernaci aseguró que Brandoni está en pleno derecho de gritarle, lo haya hecho o no, lo que quiera a la vicepresidenta de la Nación. Pero posteriormente, puso al aire el audio que había grabado antes de las elecciones del año pasado en el que aseguraba con firmeza que Mauricio Macri iba a ganar a menos de que haya fraude, lo que habría sido interpretado como una burla.

Luego de que el conductor hiciera pública su defensa y opinión, Vernaci, se convirtió en tendencia de la red social, no solo por parte de quienes la criticaron, sino de algunos que coinciden con el juicio valorativo de la locutora nacional .

Por su parte, La Negra Vernaci ante la consulta, decidió contestar con un mensaje irónico: “Parece que importa mucho lo que opino en mi programa de radio”

@negropolisok que hiciste ahora??? Sos TT!

Como te quiero negra ? pic.twitter.com/GDwuFqaEqm — Dani Gómez ~ CASLA (@danielagomez88) January 25, 2020

Mirá algunos comentarios de los usuarios de Twitter que opinaron sobre la polémica:

Sos una genia negra 15 años que SOS mi compañía en el laburo #vernaci — herminiobello (@Herminiobello) January 25, 2020

Ay Vernaci aún no coincidiendo yo con Brandoni la galaxia de talento que te falta para criticarlo. Me gustaba cuando hacías el Pato Pijudo...eso era piola. https://t.co/YUts9An5AI — Diego Claudeville M.L. uD83DuDCFB (@DClaudeville) January 25, 2020

Es la negra Vernaci, gano prestigio siendo ordinaria, mal educada pero bueno hay gente que valora eso y no otras cosas, Brandoni no creo que se moleste por estos dichos, un tipo inteligente y querido por la mayoria de los argentinos — PABLO PANOZZO (@PABLOPANOZZO1) January 25, 2020