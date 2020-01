¿Sos fanático de la serie Friends? Tenés que ver lo que hizo Jennifer Aniston

"Friends", amigos en español, fue una de las series más vistas en todo el mundo. Con 10 temporadas que salieron al aire, nació hace 25 años y se convirtió en una de las sitcoms más populares de todos los tiempos. Mónica, Rachel, Pheobe, Chandler, Ross y Joey, eran cada uno de los personajes que hacían que la producción televisiva, fuera adquiriendo más y más admiradores.

Cuando comenzaba el tema de apertura "I`ll be there for you" captaba inmediatamente la atención de los espectadores. Por lo que es entendible que la primera reacción de un grupo de fanáticos que había ido a ver la escenografía de la serie en los estudios de Warner, haya sido la de gritar, al ver a Jennifer Anniston aparecer de repente.

Resulta que la actriz quien interpretó el papel de Rachel, participó de un segmento de The Ellen Show, Jennifer decidió visitar los estudios Warner en donde está el decorado del clásico Central Perk, el café a donde iban los seis amigos en la ficción, y se les apareció por detrás del emblemático sillón donde solían tomar café.

Unas horas antes, Courtney Cox, al actriz que encarnó el papel de Mónica, subió a su cuenta personal de Instagram una foto del de la última cena, antes de filmar el último capítulo. “‘La última cena’ antes de grabar ‘El último’ el 23 de enero de 2004, escribió la actriz de 55 años. El posteo sumó casi 3 millones de likes y más de 30 mil comentarios.