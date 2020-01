El revelador mensaje de Ricardo Arjona: ¿Abandona los escenarios?

Ricardo Arjona publicó ayer un video a sus redes sociales en conmemoración a su cumpleaños número 56. En las imágenes se puede ver al cantautor guatemalteco en el medio de un paseo por Londres, visitando distintos lugares, entre ellos los míticos estudios Abbey Road, mientras se escucha su voz en off con una declaración controversial.

"Me aburrí de la industria, es demasiado predecible. Todos hacen lo mismo: los mismos trucos, la misma hipocresía, los mismos caminitos. No me gusta lo que veo. Yo no quiero sumarme a la inmensa lista de enemigos del closet del reggaetón que hablan patrañas de ellos, pero suplican por un dueto...", se le oye decir a Arjona.

"Yo respeto los géneros y aplaudo sus logros, pero también respeto mi dignidad. Juego a mi mundo, a mi universo, a hacer hoy mejor que nunca lo que se hacer sin importarme qué es lo que pasa. De eso se trata para mí. Nada más. Díganme qué hay que hacer... para no hacerlo (risas). Me aburrí".

En una primera instancia muchas de sus fanáticas se volcaron a las redes sociales preocupadas por sus declaraciones. Luego, la tranquilidad llegó al notar que se trata de la temática de las nuevas canciones que está por lanzar el artista.