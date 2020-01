El pedido hot de Sol Pérez: "A mi novio le digo que suba más..."

Sol Pérez es una de las figuras de la comedia "Veinte Millones", que tiene a Carmen Barbieri como cabeza de elenco en Mar del Plata.

En esta temporada, el éxito profesional encuentra su correlato en la contención y felicidad afectiva, ya que Sol está conviviendo con Guido Mazzoni, quien era su entrenador personal. En diálogo con el portal Exitoína, la rubia afirmó: "Estoy muy enamorada y contenta. Vino a hacerme el aguante en el estreno. Ya vivimos juntos. La verdad es que nos conocimos y él ya empezó a quedarse en mi departamento, y por eso decidimos mudarnos a uno más grande. Yo lo amo y me quiero casar".

Con respecto al desempeño profesional de Guido, Sol comentó: "Tiene gimnasios, le va muy bien y es abogado. Nos apoyamos pero no nos metemos en el laburo del otro". Luego, entre risas la ex "chica del clima" reveló un particular pedido hot que le hace a su novio: "Yo le digo que suba más fotos en bolas porque está re bueno. Pero no quiere".