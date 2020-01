Sol Pérez reveló cuál fue la propuesta sexual que enojó a un ex

Sol Pérez le abrió las puertas de su casa al programa Divina Comida y mostró algunos detalles de su intimidad. Además, en medio de la cena que preparó para los invitados, la conductora se sintió cómoda para revelar algunos detalles de sus historias amorosas.

Los invitados fueron Guillermo Cóppola, Lizzy Tagliani, Georgina Barbarrosa y Fede Bal, y hasta se animó a proponerles un juego. "Este es un juego mexicano, se llama el ‘shot nunca’ que es el ‘yo nunca’ pero con un estilo propio". El juego consiste en que una persona enuncie una actividad, y aquellos que la hayan hecho, deberán tomar un shot de tequila.

La anfitriona fue quien rompió el hielo: "Yo nunca tuve sexo con más de una persona al mismo tiempo", dijo, y los únicos que tomaron fueron Fede y Cóppola. Como era de esperarse, Sol contó su experiencia: "Una vez dije ‘yo quiero hacer un trío’ y el chico con el que salía me dijo ‘ah, buenísimo, eh’. Le dije ‘bueno, pero pará, no dije que era sin vos’, y se enojó. Yo no podría hacerlo con dos hombres porque me sentiría muy en el centro".

"Nunca hice un trío y no quiere decir que nunca lo haga, pero por ahora no era parte del juego", concluyó.