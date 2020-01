De sirena a pescado: la fallida postal hot de Silvina Escudero

Silvina Escudero disfruta de unos días de vacaciones en en Playa del Carmen (México). La panelista de "Incorrectas" quiso hacer una postal hot recostada en la arena en topless, pero las olas del mar terminaron jugándole una mala pasada y se la llevaron puesta.

“Haciéndome la sirena me convertí en pescado. La realidad detrás de mi otra publicación. Para los que me conocen en mi cotidiano esto no es sorpresa, saben que los bloopers forman parte de mi día a día. Es lo que hay, soy lo que soy”, escribió la bailarina, celebrando el divertido percance playero.