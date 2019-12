Los estrenos de cine en Mendoza

Los dos papas (Cine Universidad / Nave Universitaria)

*estreno exclusivo, dos semanas antes de su debut en Netflix

Esta esperada película del aclamado director Fernando Meirelles ("Ciudad de Dios", "El jardinero fiel") explora la relación entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco en pleno traspaso del poder pontificio. Dos de los líderes más influyentes detrás de los muros del Vaticano, deben enfrentar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para forjar un nuevo camino para la Iglesia Católica. Un relato polémico y apasionante que cuenta con dos protagonistas de lujo: Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, además de la participación del argentino Juan Minujín.



The two Popes / Reino Unido-Italia-Argentina-Estados Unidos / 2019 / 125 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Fernando Meirelles / Con: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín, Sidney Cole, Thomas D Williams, Federico Torre

Días y horarios de exhibición (Los dos papas): jueves 5 de diciembre: 21:40 hs. - viernes 6 de diciembre: 22:00 hs. - sábado 7 de diciembre: 18:00 y 22:10 hs. - domingo 8 de diciembre: 20:00 hs. - martes 10 de diciembre: 21:40 hs. - miércoles 11 de diciembre: 22:00 hs. (Sala Verde)

El buen mentiroso

Roy Courtnay ha hecho su carrera estafando gente. No puede creer su suerte cuando conoce a la adinerada viuda Betty McLeish online, quien le abre las puertas de su casa. Pero Roy se sorprenderá como comenzará a importarle ella, convirtiendo su próxima estafa en un peligroso cambio de vida para él.-

The Good Liar / 2019 / Estados Unidos / Drama / 109 Minutos / APM16 / Dir.: Bill Condon / Int.: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jim Carter.

Last Christmas

Kate es conocida estar suscrita de por vida a las malas decisiones. Su última cita terminó en desastre, habiendo aceptado trabajar como elfo de Papá Noel en un shopping. Sin embargo, allí conocerá a Tom. Su vida tomará un giro inesperado que la hará sospechar que todo parece ser demasiado bueno para ser real.-

Last Christmas / 2019 / Reino Unido, Estados Unidos / Comedia Romántica / 103 Minutos / ATP / Dir.: Paul Feig / Int.: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh.

Boda sangrienta

Una joven novia se integra a la opulenta y excéntrica familia de su nuevo esposo. Al casarse tendrá que cumplir con una antigua tradición que se convierte en un juego mortal donde todos luchan por sobrevivir.

Ready or Not / 2019/ Estados Unidos / Terror / 95 Minutos / APM16 / Dir.: Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin / Int.: Samara Weaving, Andie MacDowell, Adam Brody, Henry Czerny, Melanie Scrofano, Mark O'Brien.

Las buenas intenciones

Principios de los '90 en Buenos Aires. Amanda tiene 10 años, dos hermanos menores y padres separados con los que los niños conviven alternativamente. Cuando están con su pa [...]

Las buenas intenciones / 2019 / Argentina / Drama / 86 Minutos / APM16 / Dir.: Ana Garcia Blaya / Int.: Jazmín Stuart, Juan Minujín, Javier Drolas.

Venezia (Cine Universidad / Nave Universitaria)

Esta película del talentoso realizador cordobés Rodrigo Guerrero ("El invierno de los raros", "El tercero"), focaliza en el imprevisto duelo de Sofía (Paula Lussi), una mujer recién casada cuyo marido muere de un infarto durante la luna de miel en la soñada ciudad de Venecia. Mientras realizan la autopsia, ella deberá permanecer en el lugar bajo custodia, transitando las calles y canales con una mirada muy ajena a la de la postal turística. Moreno acompaña el derrotero de la protagonista sin caer en la manipulación ni en el golpe bajo, dando en la tecla justa con un retrato sensible e intimista.



Venezia / Argentina-Francia-Italia / 2019 / 75 minutos / Apta para mayores de 18 años / Dirección: Rodrigo Moreno / Con: Paula Lussi, Alessandro Bressanello, Margherita Mannino.

Días y horarios de exhibición (Venezia): viernes 6 de diciembre: 21:40 hs. - sábado 7 de diciembre: 20:00 hs. (Sala Azul)

El patalarga

En un típico pueblo, los niños son amenazados con la leyenda del temible Patalarga. Para los padres, el Patalarga no es más que un ventajoso invento para que los niños no molesten a la hora de la siesta. Sin embargo, Teto, Maru y Ramon descubrirán que el Patalarga en realidad sí existe. Contrariamente a su apariencia, el Patalarga es una bellísima persona y entablan un dulce vínculo de afecto. Juntos se aventurarán en la peligrosa misión de liberar al Patalarga del dominio tirano del intendente, en lo que será la aventura de sus vidas. Se enfrentarán solos a un mundo adulto que no los escucha, a un malvado intendente que tiene mucho que perder, y en el camino irán dejando atrás su infancia.

El patalarga / 2019 / Argentina / Animación / 70 Minutos / ATP / Dir.: Mercedes Moreira / Voces originales: Fabio Posca, Inés Efrón, Peto Menahem.

La Reina de las nieves

Gerda es una niña que vive feliz junto a su hermano Kai y sus padres magos en el interior de una tierra próspera donde reina el rey Harald, un científico y genio inventor. Este, más partidario de las nuevas tecnologías que de los hechizos, ordena que todos los magos del Mundo de los Espejos se exilien a un lugar de donde no puedan escapar. Gerda es la única que puede salvar a su familia, aunque para ello deberá unir sus fuerzas con su antigua enemiga, la Reina de las Nieves.

Snezhnaya koroleva. Zazerkale / 2019 / Rusia / Animación / 87 Minutos / ATP / Dir.: Robert Lence y Aleksey Tsitsilin.