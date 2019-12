Polémicas declaraciones de Marina Calabró sobre Mirtha Legrand

Cuando Mirtha Legrand contó que le propusieron ocupar el horario del programa de El diario de Mariana durante la temporada de verano, causaron el enojo de Mariana Fabianni y luego se sumó Marina Calabró.

En aquel entonces, la panelista sostuvo: "Salir a contar una oferta donde hay gente laburando y encima darte el lujo de decir que la rechazaste es egocentrismo liso y llano. Entonces, ¿con qué objeto hacer el daño? Que habría pasado si lo hubiera dicho yo. A mí me dijo ‘mala, malísima’ por mucho menos".

Tras las declaraciones de Marina, Mirtha asumió su error. "Fue una pifiada mía que no debí decir nunca". Pero al parecer, no fue suficiente para la periodista mediática.

Ahora, la panelista habló desde un móvil en Intrusos y se refirió a su enfrentamiento con Legrand y lanzó picantes declaraciones sobre la conductora. "Con Mirtha Legrand esta todo bien. Ella dijo que nos habíamos reconciliado pero la verdad me enteré por la tele de eso. Jamás me llamó y mucho menos fuimos a tomar un café".

Luego, agregó que "está todo bien". Sin embargo, no dudo en pegarle: "Es, cómo te diría, una tía incómoda viste… De esas tías que estás en una reunión o Navidad y te salta con lo que menos esperás, que un día te quiere y al otro no y no sabes por qué".

Luego contó que si bien no están peleadas, Mirtha nunca más la invitó a su mesa.

La relación entre ambas nunca fue buena. Recordemos que años atrás, se filtró un audio de La Chiqui en donde cuestionaba a Marina: "Ella es malísima. Habla de todo el mundo. Profesora, profesora y terminó haciendo chimentos".

Fuente: Paparazzi