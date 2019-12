Mel Carballo se separó de Fede Bal y ventiló intimidades del actor

A principios de noviembre se viralizaron fotos de Fede Bal en Punta del Este junto a una bella modelo. Días más tardes, se supo que se trataba de Mel Carballo.

Pero el vínculo llegó a su fin. En ese contexto, la rubia brindó detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión. "Ya no somos novios, terminamos hace dos semanas. Estaba todo bien, pero me sentía un poco insegura, tenía miedo de que me fuera infiel y me sentí usada".

Por otro lado, se refirió a la relación de Fede y Laurita Fernández, durante el periodo que el actor estaba de novio con Barbi Vélez y confirmó la infidelidad de parte de el.

"Fede me dijo que disfrutó de serle infiel a Barbie Vélez con Laurita Fernández. Todo eso me generó una inseguridad tremenda", lanzó Mel.