Inesperado: Brancatelli interpeló a Alberto Fernández en las redes

Diego Brancatelli es conocido por su periodismo militante en defensa del kirchnerismo. Sin embargo, este fin de semana el panelista de "Intratables" se dirigió con contundentes palabras al presidente Alberto Fernández, y a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa.

El motivo de la interpelación está relacionado directamente con los cuestionados créditos de Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que son aquellos compuestos por un coeficiente que ajusta las cuotas y el capital del crédito hipotecario con la inflación, y que el próximo 1° de enero de 2020 sufrirán el final de descongelamiento del costo de la cuotas establecido de emergencia por Mauricio Macri tras su aplastante derrota en las últimas PASO.

“No entiendo cómo aún no tomaron una medida urgente mientras encuentran una solución definitiva. Es muy sencillo y toma no más de 1 minuto. Me preocupa. Hay que detener esta pesadilla. ¿Puede hacer algo @alferdez? ¿Nos cuenta cual es la idea @MariaEBielsaOk? ¡Gracias!”, lanzó Brancatelli su tuit solidarizándose por la situación de muchas familias que verán un salto considerable en la próxima cuota.

