Flavio Mendoza vaticinó la muerte de Antonio Gasalla

Hace algunas semanas, en el programa "LAM" Antonio Gasalla aseguró que Flavio Mendoza "fue papá comprando un nene". Enfurecido, el bailarín y productor que fue padre mediante subrogación de vientre salió con los tapones de punta y tildó al capocómico de "resentido".

Pero este viernes, Flavio fue por más en el programa "Pamela a la tarde" y sorprendió a todos con una frase en la que vaticina la muerte de Gasalla. "Yo me banco todas. A mí me puede decir cualquier cosa, pero al nene no. Te sigo hasta la tumba... ¡Y falta poco!", expresó y agregó picante: "Es humor. Acaso no dice en su carta que es todo humor. Mi obra es Un estreno, un velorio. ¿Por quién creen que se llama así la obra?".

Mendoza afirmó que su enojo no es personal, sino que se sintió afectado porque su hijo Dionisio es quien quedó en medio de la trifulca: "No me ofendió a mí, sino a un niño, un bebé. Meterse con algo tan puro y tan sano como es un nene, habla de él. Eso habla de la persona... No quiero seguir la pelea mediática en televisión y por eso se va a encargar el abogado".