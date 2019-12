Fuerte reclamo de Cinthia Fernández con los Martín Fierro Digital 2019

El sábado por la noche se entregaron los premios Martín fierro Digital y Cinthia Fernández fue una de las ganadoras, pero no fue invitada a la gala, lo que terminó generando un fuerte reclamo en las redes.

Cinthia subió a su cuenta de Instagram un video donde se mostraba sorprendida por lo sucedido: "Les agradezco a la gente del Martín Fierro Digital que me dieron un premio, pero se olvidaron de invitarme", dijo la bailarina. Aunque la omisión la tomó como algo negativo que se le suma a varios problemas sufridos este año: "A mí sola me pasa. Una vez que me dan un premio y no me invitan ¿Están todos locos? Les mando un beso, me hubiera encantado recibirlo. La próxima invitenme", sostuvo.

Recordemos que Cinthia ganó la categoría de Estrella Digital, en la que compartió terna con Jimena Barón, Flor Vigna y Paula Chaves.