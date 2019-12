Tras el palito de Wanda Nara, Pampita se despega

Luego de la denuncia por parte de la niñera de Pampita, declaraciones de Wanda Nara despertaron polémica en la farándula. La mediática brindó una entrevista donde reveló su postura respecto al cuidado de sus hijos y confesó que contratar a una persona para esa función nunca fue una posibilidad.

"Tener niñera jamás fue una opción para mí. Nadie los cuidaría como yo", fue el filoso comentario de Wanda.

Sin embargo, lejos de omitir una respuesta al respecto, desde el programa Pampita Online buscaron la palabra de su conductora y sorprendió al contar que había tenido un llamado telefónico de la rubia desde Francia.

"A mí me parece que Wanda no tiene nada que ver con esto. Y no sólo me parece, ayer hablé con ella, porque nosotras nos hablamos, y me dijo 'te juro que esta entrevista la di hace dos semanas y este comentario está dentro de un montón de preguntas'. Nunca se imaginó que lo iban a levantar, ni que iba a suponer que era un palito directo".