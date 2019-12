Gasalla tildó a Mendoza de "compra nene" y el coreógrafo le respondió: "viejo mala leche"

Antonio Gasalla volverá después de siete años a Mar del Plata para hacer un espectáculo teatral con sus clásicos personajes. En una entrevista con LAM, el capocómico deslizó polémicos conceptos sobre Flavio Mendoza, con quien iba a compartir un proyecto escénico que quedó trunco y provocó en una fuerte tensión entre los artistas.

“Con Flavio no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene, y armó otra cosa, y qué se yo”, disparó Gasalla, generando la rápida respuesta de la panelista Graciela Alfano que replicó: “No! ¿Cómo que compró un nene?”. Mientras el conductor Ángel de Brito enfatizó: "Fue papá, no compró un nene”. A lo que Gasalla replicó subiendo la apuesta: "Bueno, fue papá. Comrpándolo sos papá".

Noticias Relacionadas La bomba de rating que prepara Susana para su último programa

Como era de esperar, Flavio salió a aclarar los tantos con un contundente tuit: "Cómo no le parar bien el carro a este viejo mala leche y resentido. Pobre tipo, muchos años de artista, pero muchos más de mala gente".