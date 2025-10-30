San Martín avanza con la tercera etapa de la Escuela Superior de Oficios

El municipio inició la ampliación de la Escuela Manuel Belgrano, que formará a más vecinos en oficios con alta demanda laboral y proyecta una cuarta etapa.

Luego de inaugurada la segunda etapa de la Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano, la comuna de Gral. San Martín inició las obras de ampliación de la tercera etapa y ya proyecta una cuarta fase de expansión.

El intendente Raúl Rufeil señaló que “inauguramos la segunda etapa y ya estamos construyendo la tercera, con aulas salones para práctica y estimulación temprana. Los proyectos que encaramos desde el Estado deben emanar de las necesidades concretas de los vecinos”, dijo el mandatario y sostuvo que “la posibilidad de capacitarse en oficios con rápida salida laboral era un pedido concreto de la gente”.

Foto 1 La tercera etapa en marcha incluye la construcción de una sala de máquinas, más sanitarios y dos nuevos galpones para los talleres de carpintería y electricidad del automotor. Los trabajos se sumarán a un complejo de capacitación en oficios que ya cuenta con laboratorios, aulas, un salón de usos múltiples, sanitarios y galpones para actividades prácticas vinculadas a los rubros de construcción y metalmecánica.

Foto 4 Desde la dirección de Estudios y Proyectos del Municipio se diagrama la cuarta fase, que sumará 730 metros cuadrados con siete aulas nuevas, sanitarios, y un salón de usos múltiples donde se practicará estimulación temprana, considerando la cercanía con el jardín de infantes y el jardín maternal.